Look des Tages Paula Beer: Elegant in Samt

Eine perfekte Wahl: Bei der Deutschlandpremiere ihres neuen Films "Werk ohne Autor" in Berlin zog Paula Beer (23, "Bad Banks") alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug ein Kleid in dunkelrotem Samt. Die Robe reichte ihr bis zu den Knöcheln und bestach durch leichte Flügel-Ärmel sowie einen hohen U-Boot-Ausschnitt. Der auffällige Samt-Stoff, der an der Taille leicht abgesetzt war, umspielte locker fließend die zarte Figur der 23-Jährigen.