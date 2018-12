Look des Tages Olivia Wilde im Colour-Blocking-Style

US-Schauspielerin Olivia Wilde (34, "Her") überraschte bei der Filmvorführung von "If Beale Street Could Talk" in Los Angeles mit einem äußerst farbenfrohen Outfit. Zu einem pinken Rollkragen-Top und einem grünen Maxi-Rock kombinierte die Künstlerin einen schwarzen Oversize-Blazer mit pinkem Revers. Perfekt wurde der elegante Colour-Blocking-Style mit einer kleinen schwarzen Clutch und Sandaletten.