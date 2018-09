Look des Tages Olivia Wilde als florale Schönheit

Die an der Vorderseite gerafften Falten und der hochgeschlossene, bodenlange Schnitt verliehen dem Kleid einen lässigen Hippie-Touch. Den fließenden Stoff zierten zarte Blumen in Weiß und Gelb und drei funkelnde Schmetterlinge, die zwischen den Blüten hervorblitzen, verliehen dem Outfit den nötigen Abendkleid-Glamour. Das Haar trug die Schauspielerin dazu in leichten Beach-Waves und ein fuchsiaroter Lippenstift komplettierte perfekt das Farbenspiel. Die Schauspielerin kam in Begleitung von Jason Sudeikis (42, "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel"). Ihr Verlobter grinste in die Kamera - sichtlich stolz mit einer solchen Schönheit im Arm über den Teppich zu laufen.