Look des Tages Olivia Munn: Samt geht auch im Sommer!

Schwerer Samt-Stoff gehört in den Winter? Von wegen! Olivia Munn (37, "Iron Man 2") bewies auf dem roten Teppich der MTV Movie & TV Awards im sonnigen Santa Monica, dass Samt mit dem richtigen Schnitt auch perfekt für den Sommer geeignet ist. Die Schauspielerin trug einen sexy Jumpsuit aus petrolfarbenem Samt, der durch Beine mit weitem Schlag und weiten Ärmeln besonders luftig wirkte. Hingucker war ein gewagter V-Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte und ihr Dekolleté zum Highlight machte. Ein geknotetes Samtband auf Taillenhöhe betonte ihre schlanke Figur. Mit roten Nähten am Ausschnitt und roten Fransen am Gürtel setzte Munn farbliche Akzente.