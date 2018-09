Look des Tages Olivia Munn glänzt im eleganten Kleid

US-Schauspielerin Olivia Munn (38, "X-Men: Apocalypse") überstrahlte in ihrem silbernen Kleid alle anderen Gäste beim Screening ihres neuen Films "The Predator" in Hollywood. Die enganliegende, bodenlange und langärmelige Wickelrobe wurde durch eine seitlich an der Taille befestigte Brosche zusammengehalten. Ein tiefer Ausschnitt und ein hoher Beinschlitz sorgten zudem für reichlich Sexappeal in dem ansonsten eleganten Kleid.