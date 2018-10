Look des Tages Olga Kurylenko im gefiederten Look

In einem schulterfreien Crop Top, das über und über mit Federn besetzt war, lenkte Olga Kurylenko (38, "James Bond - Ein Quantum Trost") auf der Premiere ihres neuen Films "Johnny English Strikes Again" in London alle Blicke auf sich. Das aufregende Oberteil mit flauschigen Federn in Rosa betonte die zarte Schulterpartie der Schauspielerin. Zu dem Oberteil von Attico kombinierte das Model eine High-Waist-Lederhose der gleichen Marke in einem pastellfarbenen Lila-Ton. Zwei Schleifen an den Fesseln und eine Schleife am Paperbag-Bund gaben der Hose eine verspielte Note.