Look des Tages Nicole Scherzinger: Glamourös in Spitze

Pretty in Pink zeigte sich US-Sängerin Nicole Scherzinger (40, "Killer Love") auf der TCA All-Star Party in West Hollywood. Die 40-Jährige begeisterte in einem eng anliegenden Kleid aus Spitze, das ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene setzte. Besonderes Augenmerk lag auf ihrem Dekolleté.