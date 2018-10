Look des Tages Nicole Kidman im Pailletten-Blumen-Mix

Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") bringt den Frühling zurück. Bei der Premiere ihres neuen Films "Boy Erased" in Los Angeles schritt die Schauspielerin am Montagabend in einer fliederfarbenen Robe über den roten Teppich. Das kurze Unterkleid aus schillernden Pailletten wurde von einem zarten, halbtransparenten Überwurf aus Chiffon getoppt. Besonderer Hingucker waren die halblangen Ärmel sowie der Rocksaum, die sich durch einen minimalistischen Blütendruck vom Rest des Kleides abhoben.