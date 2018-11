Look des Tages Nicole Kidman glänzt in Dior

Bei den Hollywood Film Awards glänzten am Sonntag in Beverly Hills einige große Stars. Auch Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") stellte einmal mehr ihren Sinn für Mode unter Beweis. Sie erschien in einem trägerlosen Maxikleid von Dior, das durch den enganliegenden Schnitt ihre schlanke Figur in Szene setzte. Die mehrfarbige Robe reichte der Schauspielerin bis zu den Knöcheln.