Look des Tages Natalie Portman: Sinnlich in Rot

Schauspielerin Natalie Portman (37, "Black Swan") war bei einer Veranstaltung in Los Angeles der Hingucker. Ihr Ehemann Benjamin Millepied (41) war zwar der Gastgeber des Abends, doch seine Frau stahl ihm in einem bodenlangen Kleid im sinnlichen Rot ganz klar die Show. Der sommerliche Schnitt und der faltige Stoff ihres Outfits setzten ihre zierliche Figur perfekt in Szene.