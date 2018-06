Look des Tages Natalie Dormer im lässigen Jumpsuit

Für die Serpentine Gallery Summer Party in Kensington Gardens wählte die Schauspielerin Natalie Dormer (36, "Game of Thrones") einen weißen Jumpsuit. Die kurzen Ärmel und das dreiviertel lange Bein sind ideal für sommerliche Anlässe. Modisch in der Taille zusammengebunden wird die Figur trotz des sonst so locker-luftigen Schnitts betont. Dazu ein dezenter V-Ausschnitt, der ein schönes Dekolletee bestens zur Geltung bringt. Dieser lässig-elegante Look ist genau die richtige Wahl für sommerliche Feste.