Look des Tages Naomie Harris im edlen Farbenmix

Am 7. Dezember wird "Mogli: Legende des Dschungels" auf Netflix veröffentlicht. Schauspielerin Naomie Harris (42, "James Bond 007: Spectre") leiht im Original einer Wölfin ihre Stimme. In London stellte sie den Film nun vor und war in ihrem bodenlangen Kleid der Hingucker. Die Robe stammte vom norwegischen Modedesigner Peter Dundas (49) und bestach durch einen edlen Farbenmix mit goldenen Elementen, eine goldene Brosche vor dem Bauchnabel sowie einen tiefen Ausschnitt.