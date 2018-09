Look des Tages Naomi Watts: Glamour-Auftritt in Venedig

Bei den Filmfestspielen von Venedig sollte eigentlich großes Kino im Vordergrund stehen. Naomi Watts (49, "The Book of Henry") setzte aber auch ein modisches Highlight. Die Schauspielerin trug eine glitzernde, schwarze Robe von Dolce & Gabbana, als sie vor der Premiere des Films "At Eternity's Gate" über den roten Teppich lief. Das wadenlange, enganliegende Kleid mit transparenten Ärmeln setzte die Figur der 49-Jährigen perfekt in Szene. Die silbernen Verzierungen verliehen der hochgeschlossenen Robe zusätzlich Glamour.