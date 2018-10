Look des Tages Michelle Williams in schimmerndem Silber

Die Weltpremiere von "Venom" in Los Angeles ließ sich US-Star Michelle Williams (38, "The Greatest Showman") nicht entgehen. Sie spielt in der Marvel-Verfilmung die Rolle der Anne Weying. Auf dem roten Teppich trug Williams ein schimmerndes Abendkleid, das über und über mit silbernen Pailletten bestickt war, die grafische Muster ergaben. Die bodenlange, armfreie und figurbetonte Robe von Louis Vuitton hatte zudem einen tiefen Ausschnitt und seitliche Schößchen; beides mit Spitze und pastellfarbenen Stickereien verziert.