Look des Tages Melissa McCarthy: Zart in Rosa

Eine glänzende Clutch fügte sich harmonisch in das Farbspiel des Kleides ein. Die Schmuck-Auswahl fiel ebenso schlicht und elegant wie das Make-up aus. Ein dunkler Lidstrich, zarte rosa Lippen, Hänge-Ohrringe und zwei Ringe - mehr war gar nicht nötig. Ihre schulterlangen Haare trug die 48-Jährige in eleganten leichten Wellen und machte ihren elfenhaften Look so komplett. "Can You Ever Forgive Me?" läuft in Deutschland im Februar 2019 an. McCarthy spielt darin Biografin Lee Israel (1939-2014), die aus finanzieller Not Briefe von Prominenten fälscht und verkauft.