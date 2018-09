Look des Tages Mel B glitzert im Mini-Kleid

Die britische Sängerin Mel B (43, "Totally Fit") legte beim Finale der US-Castingshow "America's Got Talent" in einem goldenen Mini-Kleid einen sexy Auftritt hin. Das langärmlige und hochgeschlossene Kleid war mit geometrischen Mustern verziert und mit Pailletten besetzt. Durch den engen Schnitt der Robe wurde ihre schlanke Silhouette besonders betont. Auch ihre Beine wurden durch das kurze Kleid perfekt in Szene gesetzt.