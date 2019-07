Look des Tages Margot Robbie im Schwarz-Weiß-Look

Margot Robbie (29, "The Wolf of Wall Street") hat ein sicheres Händchen in Modefragen. Das hat die australische Schauspielerin am Dienstag bei der Couture-Show von Chanel erneut bewiesen und ein Outfit in Schwarz-Weiß gewählt. Zu einem karierten Tweed-Blazer mit auffälligen silbernen Knöpfen kombinierte sie eine Leggings mit Karo-Muster. Alles in den beiden Komplementärfarben. Ein absoluter Hingucker bei der Pariser Fashion Week!