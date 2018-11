Look des Tages Mackenzie Foy bezaubert in Pastellfarben

Mackenzie Foy (18, "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht") war einer der Hingucker auf dem roten Teppich der Country Music Awards am Mittwochabend in Nashville, Tennessee. Die US-Schauspielerin trug ein kurzärmeliges, überknielanges A-Linienkleid aus rosa Brokat mit weißen Fransen am Saum. Silberne Paillettenbänder an Ausschnitt, Taille, Saum und seitlich entlang des Oberteils sorgten für einen zusätzlichen Glamour-Faktor.