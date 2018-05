Schauspielerin Lupita Nyong'o (35, "Black Panther") legte auf der Chopard-Party am gestrigen Freitag in Cannes einen schillernden Auftritt hin. Sie erschien in einer bodenlangen Organza-Robe der Luxus-Marke Prada, die sie schwungvoll in Szene zu setzen wusste. Mehrere Lagen fließender, roséfarbener Stoff umgaben die Schauspielerin beim Posing. Obenrum war das ärmellose Kleid eher schlicht gehalten: Der tiefe V-Ausschnitt sowie der schmale Taillenbund lenkten den Blick auf das spektakuläre Farbspiel des Rockteils.