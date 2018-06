Die sommerlichen Temperaturen, die aktuell in New York herrschen, inspirierten Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (35, "Black Panther") offenbar zu einem leichten, knöchellangen, ärmellosen Tüllkleid mit tiefem V-Ausschnitt, das sie bei den ACE Awards trug. In strahlendem Zitronengelb erschien die kenianische Schauspielerin zu der Design-Veranstaltung. Kleine bunte Stickereien auf dem gelben Stoff und ein schmales türkisfarbenes Band, das als Schleife um Nyong'os Taille gebunden war, verliehen ihrer eleganten Erscheinung etwas Verspieltes.