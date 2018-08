Look des Tages Lindsey Vonn im langen Schwarzen

Der Look passte auch perfekt zu dem ihres Freundes: Der kanadische Eishockeyspieler P.K. Subban (29) knuddelte seine Liebste in schwarzen Cowboy-Boots, schwarzem Hut und lässigem weißen Shirt. Perfekter Partnerlook! Dass das Paar gerade frisch aus dem Urlaub kam, konnte man seinem Grinsen entnehmen: Auf dem roten Teppich turtelten die beiden verliebt herum. Lag aber vielleicht auch an Lindseys gekonntem Outfit.