Look des Tages Linda Cardellini im Bandeaukleid

Schauspielerin Linda Cardellini (43) versprüht Sommerlaune. Trotz herbstlichen Temperaturen erschien der einstige "Emergency Room"-Star am Freitagabend in einer luftigen Maxi-Robe auf dem AFI Fest in Kalifornien. Nicht nur der fließende Stoff sowie der schulterfreie Schnitt des Kleides wirkten herrlich leicht und unbeschwert. Auch das farbenfrohe Zick-Zack-Muster in zarten Rosa- und Orangetönen erinnerte an warme Sommerabende.