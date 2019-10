Look des Tages Lily-Rose Depp im Rosenprint

Die französisch-US-amerikanische Schauspielerin Lily-Rose Depp (20) erschien zur New Yorker Premiere des Netflix-Dramas "The King" am Dienstag in einem enganliegenden, ärmellosen und knöchellangen schwarzen Kleid mit extrem tiefem und weitem Dekolleté sowie Beinschlitz. Zum besonderen Hingucker machte es aber nicht der ungewöhnliche Schnitt, sondern der Rosenprint: Rosa und pinke Blüten rankten sich kunstvoll an der Vorderseite des Kleides entlang.