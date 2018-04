Für die Weltpremiere ihres neuen Films "Deine Juliet" ("The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society") in London schlüpfte Schauspielerin Lily James (29, "Cinderella") in eine romantische Abendrobe. Das Off-Shoulder-Dress der neuseeländischen Designerin Emilia Wickstead verzauberte nicht nur durch den frühlingshaften Blütendruck in zarten Tönen, der Carmen-Ausschnitt mit Perlenbesatz verlieh James' Auftritt zudem eine elegante Leichtigkeit.