Look des Tages Lily Collins setzt auf Cut-Out

Bei den InStyle Awards 2018 rund um das Thema Mode versuchten die Ladys des Abends in Sachen Style zu glänzen. Einer gelang das auf dem schwarzen Teppich des Events besonders gut: Lily Collins (29, "Love, Rosie - Für immer vielleicht") zeigte sich in einem atemberaubenden Kleid von Givenchy im The Getty Center in Los Angeles. Die Robe teilte sich von einem schwarzen Taillen-Gürte aus in einen grünen Rock in festem Stoff und ein Cut-Out-Oberteil in Schwarz, das die zarte Figur der Schauspielerin bestens zur Geltung brachte. Das elegante Outfit rundete ein Blazer mit langen Ärmeln in der gleichen grünen Farbe ab.