Look des Tages Lily Aldridge im schwarzen Chiffonkleid

Zur Premiere von "Ocean's 8" in New York City kam US-Model Lily Aldridge (32) in einem paillettenbesetzten schwarzen Abendkleid von Dolce & Gabbana. Überwiegend aus Chiffon gefertigt, zeigte die Designerrobe mehr als sie verdeckte - allerdings ohne dabei zu freizügig zu wirken. Der Brustbereich glitzerte karmesinrot, mittig angebracht saß eine schwarze Paillettenblume mit grünen Stoffblättern. Nach unten lief der leichte Stoff bodenlang aus und verlor sich in einer kleinen Schleppe. Im Beinbereich dienten Pailletten als Blickfang.