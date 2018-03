Look des Tages Liberty Ross leuchtet in Gold

Beim Special Screening von "The Defiant Ones" zog Liberty Ross (39, "Snow White an the Huntsman") alle Blicke auf sich. Das Model trug ein grün schimmerndes, aber eigentlich goldenes Kleid mit einem Turtleneck-Kragen. Die glitzernde Robe hatte lange, weite Trompetenärmel und war vorne mit einer großen Schleife verziert. Das Dress war außerdem leicht asymmetrisch geschnitten, was ein echter Hingucker war.