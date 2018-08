Look des Tages Leighton Meester setzt auf Punkte

Beim Pressetag der "ABC"-Studios in Beverly Hills bezauberte US-Schauspielerin Leighton Meester (32, "Gossip Girl") in einem braunen Kleid mit schwarzen Punkten, das vom australischen Label Zimmermann stammt. Um die Taille trug die 32-Jährige einen Gürtel, der ihre schlanke Figur betonte. Die langen Ärmel waren weit geschnitten und der V-Ausschnitt des Oberteils bot tiefe Einblicke. Meesters Beine wurden durch Schlitze an dem Rock der bodenlangen Designerrobe perfekt in Szene gesetzt.