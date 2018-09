Look des Tages Leighton Meester ganz edel

Die ehemalige "Gossip Girl"-Darstellerin Leighton Meester (32) bewies bei einem Auftritt in New York City, dass sie nicht nur auf dem Bildschirm eine gute Figur macht. Die 32-Jährige trug ein dunkelblaues Kleid mit einem rot-grünen Blumenmuster. An den halblangen Ärmeln und dem Saum des Kleids waren edle Rüschen angebracht.