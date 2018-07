Look des Tages Lauren Cohan im lila Abendkleid

Normalerweise kämpft Lauren Cohan (36) in der Erfolgsserie "The Walking Dead" gegen Zombies und trägt dort eher selten schicke Abendkleider. Jetzt erstrahlte die Schauspielerin aber in einem armfreien lila Kleid von Altuzarra auf dem roten Teppich zu ihrem neuen Film "Mile 22" in Los Angeles. Das dreiviertellange Kleid betonte mit zwei silbernen Gürtelschnallen ihre schmale Hüfte. Weitere silberne Ringe waren als Verzierung in den Stoff eingearbeitet.