Look des Tages Lady Gaga im schicken Business-Style

Vom legendären Fleischkleid zum schicken grauen Kostüm ist es ein sehr weiter Weg. Doch Sängerin Lady Gaga (32, "Poker Face") schafft diesen Spagat mühelos. Der US-Star soll aktuell in New York am nächsten Album arbeiten und für einen Termin verließ sie ihr Apartment im West Village am Sonntag im schicken Business-Look. Das figurbetonte Kostüm bestand aus einem Oberteil mit kurzen Ärmeln und leichten Schulterpolstern, das in einen kurzen Faltenrockteil überging. Darunter trug die Künstlerin einen Rock in Midi-Länge aus dem gleichen Stoff. Absoluter Hingucker war der große schneeweiße Blusenkragen.