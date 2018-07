Look des Tages Lady Gaga: Chic und lässig

Super chic und trotzdem lässig. Lady Gaga (32, "Born This Way") überzeugt mit ihrem Outfit allemal. So schlenderte sie durch die Straßen von New York City mit einem enganliegenden blauen Maxikleid. Darüber trug sie einen karierten Blazer mit grünen Farbelementen, was dem Ganzen einen 80er-Jahre-Flair verlieh. Die Stilikone befindet sich zurzeit in New York City aufgrund eines Filmdrehs. Sie spielt die Hauptrolle in "A Star Is Born", in dem Bradley Cooper (43, "Hangover") an ihrer Seite spielt und auch gleichzeitig Regie führt.