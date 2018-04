Look des Tages Kylie Minogues Glamour-Auftritt beim Echo

Auf dem goldenen Teppich der Echo-Verleihung am gestrigen Donnerstag war Superstar Kylie Minogue (49, "Dancing") der absolute Hingucker. In ihrem bronzefarbenen Plisseekleid in aufregender Metallic-Streifen-Optik brachte die Sängerin Glamour pur in die Berliner Messehalle. Das schimmernde Bandeau-Dress mit leichtem Herzausschnitt schmiegte sich eng an den Oberkörper der 49-Jährigen an und fiel in einem eleganten Faltenrock mit hohem Beinschlitz auf den Boden. Das perfekte Kleid für sensationelles Posieren.