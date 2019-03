Look des Tages Königin Máxima strahlt in Navyblau

Bei ihrem Besuch in Bremen hat die niederländische Königin Máxima (47) einen glamourösen Auftritt hingelegt. Gemeinsam mit ihrem Mann, König Willem-Alexander (51), besichtigte sie am Mittwoch die deutsche Hansestadt. Das Outfit der gebürtigen Argentinierin wurde dabei dem stürmischen Wetter gerecht: Sie hüllte sich in ein warmes Cape in Navyblau von Designer Jan Taminiau. Besonderes Highlight: der bronzefarbene Verlauf zum Saum hin. Dazu kombinierte sie ein farblich passendes Streifenkleid.