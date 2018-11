Look des Tages Königin Máxima im bunten Jumpsuit

Am Donnerstagabend überraschte Königin Máxima (47) in einem eher unkonventionellen royalen Outfit an der Seite ihres Mannes König Willem-Alexander (51). Beim Staatsdinner zu Ehren von Singapurs Präsidentin Halimah Yacob (64) in Den Haag trug die 47-Jährige einen gemusterten langärmeligen Jumpsuit in den Farben Gelb, Beige sowie Lila und Blau. Um die Hüfte hatte die Königin eine farblich passende beige Schärpe gebunden.