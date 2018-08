Look des Tages Königin Letizia im Sommerkleid

Für ihren Besuch auf Mallorca setzte Königin Letizia von Spanien (45) auf ein sommerlich-feminines Outfit. Die Ehefrau von König Felipe VI. (50) trug ein luftiges Kleid in Weiß, das mit unzähligen kleinen, schwarzen Punkten übersäht war. Kurze Puff-Ärmel verliehen dem Dress ebenso eine verspielte Note wie die feinen Rüschen, die quer über die Hüfte sowie längs vom Rundhalsausschnitt über das Dekolleté verliefen. Dezente Spitzeneinsätze in Schwarz machten den sommerlichen Look perfekt.