Look des Tages Kerry Washington im Silber-Jumpsuit

US-Schauspielerin Kerry Washington (41, "Django Unchained") präsentierte bei den Tony Awards am Sonntagabend in New York den absoluten Red-Carpet-Hingucker. Der silber-glänzende Jumpsuit mit den zusätzlich funkelnden Applikationen bestach vor allem durch seinen Schnitt. Die langen Ärmel und der knöchellange Hosenteil standen im starken Kontrast zu dem extrem tiefen V-Ausschnitt und den seitlichen Cut-outs.