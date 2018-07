Look des Tages Katie Holmes ganz verspielt im Tüllkleid

Passend zur Dior-Show der Paris Fashion Week trug auch Katie Holmes (39, "Dawson's Creek") in der Front Row eine Robe aus dem Hause des Designers. Die Schauspielerin wählte ein grau-weißes Tüllkleid, dessen luftig fallender Rock mit dünnen Streifen aus schwarzer Spitze versehen war. Dadurch wirkte ihr Look besonders verspielt und feminin. Das sexy Corsagen-Oberteil sorgte für ausreichend Kontrast zum verspielten Rock und setzte ihr Dekolleté perfekt in Szene.