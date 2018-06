Look des Tages Katelyn Nacon im roten Retro-Kleid

Zu den 44th Annual Saturn Awards in Los Angeles erschien Katelyn Nacon (19, "Walking Dead") mit ihrem Schauspielkollegen Chandler Riggs (19, "Mercy - Der Teufel kennt keine Gnade"). Sie trug ein leuchtend rotes Retro-Kleid, das mit seiner weitgeschnittenen und in Falten fallenden A-Linie an die süßen Sixties erinnerte. Im Dekolleté-Bereich war das Midi-Kleid auf verführerische Art gebunden und lief in breiten Trägern über die Schultern. Highlight war der durch die Wickeltechnik entstandene freie Bauchbereich, der durch einen breiten, schwarzen Bund die Blicke auf sich zog.