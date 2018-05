Es müssen nicht immer Engelsflügel sein: Kate Upton (25, "The Disaster Artist") setzte das Motto "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" der diesjährigen Met Gala sehr dezent um. Ihr bodenlanges, figurbetontes Abendkleid in edlem Jaguargrün war im Stil einer antiken Tunika gestaltet. Designer Zac Posen formte durch den passenden Gürtel und eine lange Schleppe eine wunderschöne Silhouette.