Look des Tages Karolina Kurkova strahlt in Orange

In einem schlichten, aber eleganten Plissee-Kleid überzeugte Karolina Kurkova (35) bei der Feier des internationalen Frauentags der Vereinten Nation, ausgerichtet vom "Women for Peace"-Verband in New York City. Auch hier bewies das Model ihr modisches Händchen und präsentierte sich in einem orangefarbenen, hochgeschlossenen Kleid mit weiten Ärmeln. Der breite Taillen-Gürtel in Schwarz betonte ihre schlanke Figur und zog dabei alle Blicke auf sich.