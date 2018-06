Look des Tages Kaitlin Doubleday im Silber-Jumpsuit

Country-Helden tragen Cowboystiefel und Blumen im Haar? Von wegen! Bei den CMT Music Awards in Nashville, Tennessee, zeigte Kaitlin Doubleday (33), dass es auch anders geht. Die "Nashville"-Darstellerin erschien zu der Preisverleihung in einem glamourösen Jumpsuit mit aufregendem Pailletten-Design. Der ärmellose Overall aus semitransparentem Stoff war stellenweise mit silberfarbenen Metallplättchen versehen, die im Blitzlicht der Fotografen nur so funkelten. Im Dekolletté sowie Schulter- und Beinbereich schimmerte die Haut der Schauspielerin verspielt hindurch.