Look des Tages Julia Roberts im Pünktchen-Kleid

Am Montagabend fand in New York die Premiere von "Ben is Back" statt. Julia Roberts (51, "Wunder"), die in dem Drama die Hauptrolle an der Seite ihres Filmsohnes Lucas Hedges (21) spielt, erschien in einem eleganten schwarzen One-Shoulder-Kleid mit weißen Punkten von Oscar De La Renta. An der Hüfte war die Abendrobe stilvoll geknotet. Auch der weiße Mantel, den Roberts sich um die Schultern gelegt hatte, war von Oscar De La Renta. Schwarze High Heels rundeten das Outfit ab.