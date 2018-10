Look des Tages Judy Greer in Mint und Gold

Was für eine tolle Kombination! Bei der Premiere ihres neuen Films "Halloween" im TCL Chinese Theatre in Hollywood kam Schauspielerin Judy Greer (43, "27 Dresses") in einem mintgrünen Traumkleid. Highlight der figurbetonten Robe waren die filigranen goldenen und silbernen Applikationen auf dem feinen Stoff, die das Kleid umso edler wirken ließen. Passend dazu hatte die 43-Jährige in Form von Clutch und Pumps goldene Accessoires gewählt.