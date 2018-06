Look des Tages Judith Hoersch in Zartrosa

Judith Hoersch (37, "A Cure for Wellness") wählte für ihren Auftritt in Berlin beim Special-Screening des Kinofilms "Back For Good", der seit 31. Mai im Kino läuft, ein Kleid in zartem Rosa mit V-Ausschnitt. Obwohl die Robe lange Ärmel und einen bodenlangen Rock hatte, verlieh der luftige Stoff dem Pastell-Kleid die nötige sommerliche Frische. Ein gebundener Ledergürtel in Schwarz setzte die Taille der Schauspielerin gekonnt in Szene.