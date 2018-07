Look des Tages Jordana Brewster glänzt im Boho-Style

Stilvoller Sommerlook! Jordana Brewster (38, "The Fast and the Furious") glänzte bei der Eröffnungsfeier des diesjährigen Filmfestivals Outfest in Los Angeles in einem rostfarbenen Kleid im Boho-Chic. Die bodenlange Designerrobe des Pariser Modelabels J. Mendel entzückte durch einen tiefen V-Ausschnitt, der durch mehrere Rüschenbänder aufregend in Szene gesetzt wurde. Weitere dieser Rüschen zierten ebenfalls den leicht plissierten Rockteil des Abendkleides.