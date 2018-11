Look des Tages Jessica Chastain versprüht Glamour

Zu der wadenlangen Robe kombinierte sie High Heels mit Riemchen, ebenfalls in elegantem Samt. Ein weiteres Highlight setzte sie mit der Wahl ihres Schmucks: Am Hals der Schauspielerin fiel der Blick auf eine opulente Halskette, in deren Mitte ein roter Stein funkelte. Passend dazu wählte sie einen karminroten Lippenstift und hielt ihr Augen-Make-up dezent. Ihre rot schimmernden Haare fielen ihr auf einer Seite in leichten Wellen ins Gesicht.