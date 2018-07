Look des Tages Jessica Alba lässig im Jumpsuit

Sehr stylisch zeigte sich US-Schauspielerin Jessica Alba (37, "Entourage") bei einem Auftritt in New York. Sie war zu Besuch in der Show "New York Live". Mit ihrem khakifarbigen Jumpsuit zog sie dabei die Blicke auf sich. Zu den sommerlichen Temperaturen passten die weit geschnittenen Ärmel und Hosenbeine perfekt. Albas schlanke Figur wurde durch den enganliegenden Stoff um die Taille betont und der tiefe Ausschnitt gab dem Look das gewisse sexy Etwas.