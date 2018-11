Look des Tages Jenny Elvers mit Glamour-Auftritt

Jenny Elvers (46, "Wackeljahre") sorgte bei der "Laughing Hearts Charity Gala" in Berlin für Aufsehen. Die Schauspielerin und Moderatorin erschien in einem traumhaften, bodenlangen Abendkleid. Die blaue One-Shoulder-Robe setzte ihre schlanke Figur in Szene und bestach im oberen Bereich durch ein funkelndes florales Muster, bevor sie in einem weiten Rock auslief.