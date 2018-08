Look des Tages Jennifer Garner elegant in Schwarz-Weiß

So simple und doch so schön. US-Schauspielerin Jennifer Garner (46, "30 über Nacht") überzeugte mit ihrem Outfit auf dem Weg zur Kirche in Los Angeles. Die Ex-Frau von Schauspieler Ben Affleck (46, "Argo") setzte auf eine elegante Schluppenbluse in strahlendem Weiß. Durch den kurzen schwarzen Rock wurden ihre trainierten Beine perfekt in Szene gesetzt.